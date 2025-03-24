4 سدود بالحوض المائي اللوكوس تسجل معدل ملء يصل إلى 100 في المائة

الاثنين 24 مارس 2025

بلغ معدل ملء سد وادي المخازن، يوم الاثنين 24 مارس، 100 في المائة، ليرتفع عدد السدود الواقعة بمنطقة نفوذ وكالة الحوض المائي اللوكوس والممتلئة بشكل كامل إلى 4 سدود.

وحسب التقرير اليومي حول وضعية السدود للمديرية العامة لهندسة المياه، التابعة لوزارة التجهيز والماء، فقد بلغ معدل ملء سدود وادي المخازن والشريف الإدريسي وشفشاون والنخلة نسبة 100 في المائة، بفضل الواردات المائية المهمة إثر التساقطات المطرية الأخيرة.

وحسب المصدر نفسه، يصل المخزون المائي الإجمالي بالسدود الكبرى التابعة لوكالة الحوض المائي اللوكوس إلى 1172,66 مليون متر مكعب، بمعدل ملء إجمالي يناهز 61,38 في المائة، حيث تلقت سدود الجهة واردات مائية إجمالية تفوق 318 مليون متر مكعب بين 8 مارس و 24 منه.

وحسب التقرير ذاته، يبلغ المخزون المائي بسد وادي المخازن، أكبر سدود جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، حوالي 672,86 مليون متر مكعب، وسد الشريف الإدريسي 121,65 مليون متر مكعب، وسد شفشاون 12,24 مليون متر مكعب، ثم سد النخلة 4,21 مليون متر مكعب.

كما يفوق معدل الملء بأربعة سدود أخرى 50 %، ويتعلق الأمر بسدود طنجة المتوسط ب 69,33 في المائة بمخزون مائي يناهز 15,27 مليون متر مكعب، وسد سمير ب 77,74 % / 30,28 مليون متر مكعب، وسد الخروب ب 54,91 % / 103,63 مليون متر مكعب، وسد مولاي الحسن بن المهدي ب 51,31 % / 12,02 مليون متر مكعب.

بينما يقل معدل ملء باقي سدود الحوض عن نسبة 50 في المائة، إذ يسجل سد ابن بطوطة معدل 48,53 % / 14,14 مليون متر مكعب، و سد 9 أبريل 1947 معدل ملء 23,08 % / 69,25 مليون متر مكعب، وسد دار اخروفة 23,25 % / 111,66 مليون متر مكعب، ثم سد محمد عبد الكريم الخطابي ب 35,37 % / 4,17 مليون متر مكعب، وأخيرا سد جمعة ب 24,82 % / 1,28 مليون متر مكعب.

(ومع: 24 مارس 2025)