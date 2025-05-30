الجمعة 30 ماي 2025

بلغ عدد المترشحات والمترشحين لاجتياز الامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا - دورة 2025 - ما مجموعه 495.395 مترشحة ومترشحا، منهم 385.330 من المترشحين الممدرسين، و110.065 من المترشحين الأحرار.

وذكر بلاغ لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن التعليم المدرسي الخصوصي يمثل 11 في المائة من مجموع المترشحين، كما يتوزع مجموع المترشحين حسب الأقطاب والشعب بنسب تبلغ 64 في المائة بالشعب العلمية والتقنية و35 في المائة بالشعب الأدبية والأصيلة و1 في المائة بالشعب المهنية.

وأضاف أن الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا بالنسبة لجميع الشعب انطلقت اليوم وستستمر إلى غاية 2 يونيو المقبل، فيما ستجرى الدورة الاستدراكية أيام 03 و04 و05 و07 يوليوز القادم. ومن المقرر الإعلان عن نتائج الدورة العادية يوم 14 يونيو المقبل على أن تعلن نتائج الدورة الاستدراكية يوم 12 يوليوز 2025. ولإنجاح هذا الاستحقاق الوطني، يضيف المصدر ذاته، حرصت الوزارة على تعبئة مختلف المتدخلين واتخاذ جميع الإجراءات التنظيمية واللوجستية اللازمة لإجراء هذا الامتحان في أحسن الظروف، حيث تم توفير 1995 مركزا للامتحانات بمجموع قاعات امتحان بلغ 29.998.

كما تمت تعبئة 50.600 مكلف بالتمرير و 1995 ملاحظا، و43.000 مصحح، بالإضافة لإعداد 597 موضوعا بخصوص الدورتين العادية والاستدراكية، من بينها 231 موضوعا مكيفا للمترشحين في وضعية إعاقة، وكذا إصدار المقرر الوزاري بشأن دفتر مساطر تنظيم امتحانات البكالوريا، ووضع رهن إشارة المترشحين الصيغة الإلكترونية لـ"دليل المترشحة والمترشح"، لتمكينهم من الاطلاع على الجوانب القانونية والتنظيمية وكل المستجدات برسم هذه الدورة.

وأشار البلاغ إلى أن هذا الموسم الدراسي عرف اتخاذ حزمة من الإجراءات التربوية والتنظيمية من أجل تمكين التلميذات والتلاميذ من اكتساب التعلمات الأساس والتحضير الجيد للامتحانات، بالإضافة إلى توفير المواكبة النفسية وحصص التحضير الجماعي لفائدة المترشحات والمترشحين، فضلا عن تنظيم عمليات تحسيسية بالمؤسسات التعليمية للحد من ظاهرة الغش في الامتحانات.

وعملت الوزارة على مواصلة مجهوداتها في تحديث الممارسات التنظيمية والعملية المرتبطة بتدبير الامتحانات، حيث تم العمل على اعتماد صيغة إلكترونية للترميز السري لأوراق التحرير الخاصة بالمترشحين للبكالوريا، مما سيساهم في تقليل احتمال وقوع أخطاء مادية في الترميز السري لأوراق التحرير الخاصة بالمترشحين لاجتياز امتحانات البكالوريا، وبالتالي تعزيز مصداقية وموثوقية النتائج.

وبهذه المناسبة، قام وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، اليوم، بزيارة لمركز الامتحان ثانوية عبد الكريم الخطابي التأهيلية بالمديرية الإقليمية الرباط، عاين من خلالها انطلاق اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا برسم سنة 2025.

وشكلت هذه الزيارة، وفقا لذات المصدر، فرصة لتفقد سير هذه الامتحانات، التي تجرى في أجواء تضمن تحصين مصداقية وموثوقية شهادة البكالوريا، وتدعم آليات ضمان الاستحقاق وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحات والمترشحين.

وفي هذا الصدد، تشيد الوزارة بالمجهودات التي تبذلها هيئة التدريس والأطر التربوية والإدارية في مواكبة التلميذات والتلاميذ طيلة الموسم الدراسي وخلال هذه المحطة الهامة. كما تثمن الاهتمام والتضحيات التي يقدمها الأمهات والآباء في سبيل توفير الظروف المواتية لتمدرس بناتهم وأبنائهم ومواكبتهم طيلة مسارهم الدراسي.

كما تعرب عن شكرها للسلطات العمومية والشركاء والمتدخلين في مختلف العمليات المرتبطة بهذا الاستحقاق الوطني، وتقدر مواكبة الجسم الإعلامي الوطني لهذه الامتحانات، داعية الجميع إلى المزيد من التعبئة والانخراط من أجل إنجاح مختلف عمليات هذا الاستحقاق الهام.

(ومع: 29 ماي 2025)

