الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يشيد بدور المغرب الفاعل في إطار المنظمة

أشاد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي السيد يوسف بن أحمد العثيمين، يوم الأحد، بدور المملكة المغربية الفاعل في إطار المنظمة .

جاء ذلك خلال استقبال الأمين العام، بمقر الأمانة العامة بجدة، نائب المندوب الدائم للمملكة المغربية لدى المنظمة، السيد عثمان رحو.

وذكر بلاغ للمنظمة أن الأمين العام ثمن خلال اللقاء دور المملكة المغربية الفاعل في إطار منظمة التعاون الإسلامي ورغبته في أن يواصل المغرب دعمه ومساندته للعمل الإسلامي المشترك في مجالاته كافة.

من جهته، أكد نائب مندوب المغرب أن المملكة حريصة على دعم أهداف المنظمة وتعزيز العمل الإسلامي المشترك.

(ومع 13/09/2021)