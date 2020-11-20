التوقيع على خارطة طريق للتعاون بين المغرب وجمهورية ساوتومي وبرنسيب للفترة 2021-2022

تم، يوم الجمعة بالرباط، التوقيع على خارطة طريق للتعاون بين المغرب وجمهورية ساوتومي وبرنسيب لفترة 2021-2022.

ووقع على خارطة الطريق هاته كل من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ووزيرة خارجية جمهورية ساوتومي وبرنسيب، إيديت تينجوا، عقب محادثات بين الطرفين.

ويعكس اعتماد خارطة الطريق هاته الطموح المشترك بين المغرب وجمهورية ساوتومي وبرنسيب من أجل تعزيز العلاقات الثنائية، القائمة على الاحترام المتبادل، والشراكة المتينة، والتضامن الفعال.

وتهم خارطة الطريق عدة قطاعات من بينها التعليم والتكوين، والتعاون التقني، والتنشيط الاقتصادي والاستثمارات، وتبادل الزيارات الرسمية.

ومع:20/11/2020