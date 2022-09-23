الجمعية العامة الأممية-الصحراء.. غامبيا تجدد تأكيد دعمها القوي لمخطط الحكم الذاتي المغربي

جدد رئيس جمهورية غامبيا، آداما بارو، اليوم الخميس أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، تأكيد دعم بلاده القوي للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، بهدف التسوية النهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء.

وأبرز الرئيس الغامبي، أمام منبر الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن "حكومة غامبيا تجدد تأكيد دعمها القوي للمبادرة المغربية للحكم الذاتي التي تشكل، بشكل مقنع، حلا توافقيا واقعيا، طبقا لقرارات الأمم المتحدة".

ودعا الرئيس الغامبي، من جانب آخر، المجتمع الدولي إلى دعم السيادة والوحدة الترابية للمغرب.

يذكر أن المناقشة رفيعة المستوى للدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة انطلقت الثلاثاء، في نيويورك، بمشاركة قادة دول وحكومات ووفود الدول الـ193 الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة.



ومع: 22 شتنبر 2022