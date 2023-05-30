السيد بوريطة يستقبل وزير شؤون خارجية زامبيا حاملا رسالة خطية من رئيس بلاده إلى جلالة الملك

استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، يوم الثلاثاء بالرباط، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لدولة زامبيا، ستانلي كاسونغو كاكوبو، حاملا رسالة خطية من رئيس جمهورية زامبيا، هاكيندي هيشيليما، إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وخلال ندوة صحفية عقب مباحثاته مع السيد بوريطة، قال السيد كاكوبو إنه "يحمل رسالة من رئيس جمهورية زامبيا، هاكيندي هيشيليما، إلى العناية السامية لجلالة الملك".

وأكد السيد كاكوبو، في هذا الصدد، أنه اتفق مع نظيره المغربي على تعزيز العلاقات الثنائية في جميع المجالات.

كما رحب الوزير الزامبي بجودة العلاقات السياسية والدبلوماسية بين البلدين، مذكرا بأن زامبيا تعد إحدى دول الجنوب الإفريقي التي لها قنصلية عامة في الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، مبرزا أن هذا الأمر يعد مؤشرا واضحا على دعم زامبيا لمغربية الصحراء.

من جانبه، قال السيد بوريطة إن الرسالة التي وجهها الرئيس الزامبي إلى جلالة الملك "تؤكد متانة العلاقات الثنائية وإرادة تعزيزها بشكل أكبر".

وأضاف أن العلاقة بين الرباط ولوساكا تقوم على "الاحترام المتبادل والتضامن والصداقة الخالصة"، مشيرا إلى أن البلدين يعملان سويا، بتوجيهات سامية من جلالة الملك والرئيس هيشيليما، على إقامة شراكة اقتصادية متينة.

(ومع 30/05/2023)