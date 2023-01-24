السيد حموشي يستقبل نائب رئيس أمن الدولة السعودي

استقبل المدير العام لمراقبة التراب الوطني، السيد عبد اللطيف حموشي، بمكتبه بالرباط، اليوم الثلاثاء، الوزير عبد الله بن فهد بن صالح العويس، نائب رئيس أمن الدولة السعودي، الذي يجري زيارة عمل للمملكة المغربية على رأس وفد أمني هام، يضم مدير الإدارة العامة لمكافحة التطرف ومدير الإدارة العامة للاتفاقيات والتعاون الدولي، وعددا من الخبراء والمسؤولين الأمنيين بجهاز رئاسة أمن الدولة السعودي.

وذكر بلاغ للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أن هذه الزيارة تعكس متانة وعمق علاقات التعاون الاستخباراتي والتنسيق الأمني بين المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بالمملكة المغربية ورئاسة أمن الدولة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، كما أنها تأتي في سياق الرغبة المشتركة بين الطرفين في تدعيم هذا التعاون الثنائي، بما يضمن أمن البلدين وسلامة مواطنيهما.



وتتويجا لأشغال هذه الزيارة، يضيف المصدر ذاته، وقع السيدان عبد اللطيف حموشي وعبد الله بن فهد بن صالح العويس، اتفاقية تعاون بين المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ورئاسة أمن الدولة السعودي في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله؛ وهي الاتفاقية التي تروم تنظيم وتطوير التعاون والتنسيق الأمني في مختلف المجالات المرتبطة بمكافحة الإرهاب وعمليات تمويله.

وخلص البلاغ إلى أن المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بالمملكة المغربية ورئاسة أمن الدولة بالمملكة العربية السعودية تتطلعان إلى تطوير علاقات التعاون الأمني والاستخباراتي فيما بينهما، وتنسيق جهود مكافحة الإرهاب والتطرف، وذلك لحرمان التنظيمات الإرهابية من كل قواعد خلفية أو مصادر للتجنيد وموارد للتمويل.

ومع: 24 يناير 2023