السيد وهبي يتباحث بالدوحة مع نظيره القطري

أجرى وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي، اليوم الثلاثاء بالدوحة ، مباحثات مع نظيره القطري، مسعود بن محمد العامري ، تناولت سبل التعاون الثنائي في المجال القضائي .

وذكر بلاغ لوزارة العدل، أن الطرفين أشادا خلال هذا اللقاء بقوة وتجذر العلاقات وعمق ومتانة الروابط التي تجمع بين البلدين،التي تستمد قوتها من عمق العلاقة الأخوية التي تربط قائدي البلدين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وسمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. وأضاف البلاغ أن السيد وهبي ، قدم بهذه المناسبة لمحة عن التجربة المغربية في مجال العدالة، حيث استعرض الإصلاحات التي يعرفها قطاع العدالة، على مستوى التشريع والبنيات التحتية وتطوير المحاكم والرقمنة، والتكوين، معبرا عن استعداد المملكة للانفتاح على التجربة القطرية في ما يخص العدالة، والاستفادة من مقومات نجاحها لا سيما في مجال الرقمنة.

من جهته ذكر وزير العدل القطري خلال اللقاء بأهم الإصلاحات التي قامت بها دولة قطر في قطاع العدالة ،وأشاد في الوقت ذاته بعمق العلاقات التي تجمع البلدين ، معبرا عن تقديره الكبير للمملكة المغربية ملكا وشعبا .

وأكد أن التجربة المغربية في مجال العدالة جديرة بالاهتمام، مشددا على ضرورة استفادة كلا الجانبين من التجربتين في ما يخص تبادل الخبرات والتكوين.

واتفق الطرفان ، يشير البلاغ ، على انشاء لجنة تقنية مشتركة بين الوزارتين، لتهيئ مشاريع اتفاقيات من أجل توقيعها في القريب العاجل، للرقي بالعلاقات المغربية القطرية إلى مستويات متميزة .

وتندرج زيارة وزير العدل لقطر ضمن جولة له بعدد من الدول العربية قادته الى كل من المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة والكويت ، وتشمل أيضا الاردن ومصر.

ومع 27/09/2022