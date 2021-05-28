المغرب يترأس المنتدى العالمي للنقل برسم الفترة ما بين يونيو 2021 ويونيو 2022

قال وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، عبد القادر اعمارة، يوم الجمعة بالرباط، إن المغرب سيترأس المنتدى الدولي للنقل برسم الفترة ما بين يونيو 2021 ويونيو 2022.

وأوضح السيد اعمارة، في تصريح عقب مشاركته في اختتام أشغال قمة المنتدى العالمي للنقل المنعقدة ما بين 17 و28 ماي الجاري، بشكل استثنائي عبر تقنية التواصل عن بعد، أن المغرب يعد أول بلد إفريقي وعربي يحظى برئاسة هذا المنتدى الدولي.

وأكد الوزير، بالمناسبة، أن المغرب سيحرص من خلال هذه الرئاسة أن تكون القضايا المرتبطة بالقارة الإفريقية، في ما يتعلق بإشكاليات النقل حاضرة وذلك من خلال قرارات المنتدى واجتماعاته ومنتدياته.

وكان السيد اعمارة قد أعرب، خلال مداخلته في الجلسة الوزارية المغلقة للمنتدى المنعقدة أمس الخميس، عن فخر المملكة كدولة إفريقية وعربية، برئاسة المنتدى خلال الفترة 2021-2022، وهو ما يشكل، يضيف الوزير، رسالة انفتاح ذات رمزية كبيرة تعكس الدينامية التي شهدها المنتدى خلال السنوات الأخيرة.

كما أكد الوزير، وفق بلاغ للوزارة، على أن الحكومة المغربية تعي الدور المهم للنقل بالنسبة لجميع مبادرات الاندماج والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، عبر وضع استراتيجيات وبرامج وطنية تهدف الحد من الفوارق الاجتماعية والترابية، بالإضافة إلى طموحها للعب دورها الكامل، كرائد إفريقي يتطلع لتعزيز النقل المبتكر والمستدام والآمن وخاصة المندمج.

وأضاف أن المغرب سيعمل أيضا على دعم تحسيس باقي الدول الإفريقية بشأن الفرص التي ستتاح لها عبر انضمامها إلى هذا المنتدى، مما سيمكنه من أن القيام بدور أكثر شمولية تجاه إفريقيا، مشيرا إلى أن القارة تطمح إلى تحسين وتطوير وسائل وأنظمة النقل.

وأعرب المسؤول الحكومي عن اقتناعه بأنه بإمكان المملكة الاعتماد على تعاون ودعم جميع الدول الأعضاء بالمنتدى الدولي للنقل، حتى تتمكن من الوفاء بالتزاماتها حول إعداد وضمان نجاح الرئاسة المقبلة للمنتدى برسم سنة 2022، على أمل عقد القمة المقبلة، في ظروف عادية.

كما تم، خلال اختتام الدورة الحالية للمنتدى العالمي للنقل، تسليط الضوء على أهم الدروس والاستنتاجات المرتبطة بموضوع الابتكار في النقل من أجل التنمية المستدامة، ومنح جائزة الباحث الشاب للمنتدى الدولي للنقل، والتي تهدف إلى تعزيز الروابط الوثيقة بين سياسة النقل والبحث.

يذكر أن المغرب كان يتولى، خلال الولاية المنتهية للمنتدى الدولي للنقل، منصب النائب الأول لرئيس المنتدى العالمي للنقل.

(ومع 28/05/2021)