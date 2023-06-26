بيدرو سانشيز.. علاقتنا مع المغرب استراتيجية على جميع المستويات

وصف رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، علاقة بلاده مع المغرب بأنها "استراتيجية"، مؤكدا أن التعاون الثنائي يشمل جميع المجالات.

وقال السيد سانشيز الذي حل مساء يوم الأحد ضيفا على برنامج تلفزيوني "لا سيكستا" على التلفزيون الإسباني: "علاقتنا مع المغرب استراتيجية بكل ما تحمله الكلمة من معنى".

وأشار رئيس الحكومة الإسبانية إلى أن "المغرب مهم بالنسبة لنا من الناحية التجارية، والولوج الاقتصادي إلى قارة مهمة بحجم إفريقيا، والأمن، ومكافحة الإرهاب، وسياسة الهجرة دون أدنى شك".

وأكد السيد سانشيز "في هذا الإطار، يجب أن أخبركم أن التعاون الذي يجمعنا مع المملكة المغربية إيجابي للغاية".

وبشأن قضية الصحراء المغربية، أكد رئيس الحكومة الإسبانية أن بلاده تتبنى "موقفا إيجابيا"، معتبرا المبادرة المغربية للحكم الذاتي "الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية لحل النزاع". وأشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي والبلدان الأوروبية الرئيسية تدعم مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب سنة 2007.

وأردف قائلا: "أقف على أمر واقع: على مدى السنوات الخمسين التي استمر فيها هذا النزاع، لم يكن هناك تقدم. لذلك، إذا قال المجتمع الدولي والولايات المتحدة والبلدان الأوروبية الرئيسية إنه يجب علينا إيجاد وسائل أخرى لحل هذا النزاع في إطار الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أعتقد أن إسبانيا ينبغي أن تتبنى هذا الموقف البناء''.

(ومع 26/06/2023)