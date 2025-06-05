النشيد الوطني المغربي
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آخر الأخبار
تدشين استوديو للتسجيل والبث السمعي البصري بمجلس النواب لتعزيز التواصل البرلماني
5 يونيو 2025
قطاع البناء .. أرباب المقاولات يتوقعون ارتفاعا في النشاط خلال الفصل الثاني من سنة 2025
5 يونيو 2025
المغرب على موعد مع موسم سياحي تاريخي في صيف 2025
4 يونيو 2025
لقاء دولي بفاس يبحث تحديات "الترجمة والضيافة اللغوية" في العصر الرقمي
4 يونيو 2025
تخصيص 40 مليون درهم لترميم وتأهيل "قصبة الكسيمي" التاريخية بإنزكان
4 يونيو 2025