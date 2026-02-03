Logo Logo

حكاية وطن

تاريخ القفطان

بصمة التراث

في رحاب التاريخ

تاريخ القصبة بشمال المغرب

تاريخ المواقع الأثرية

Patrimoine

التراث المادي
Patrimoine Immatériel

التراث غير المادي
touristes

السياح

آخر الأخبار

سد المختار السوسي بتارودانت.. منشأة مائية مهيكلة لدعم الأمن المائي بجهة سوس-ماسة
لقاءات تحسيسية بخنيفرة لدعم ومواكبة الشباب حاملي أفكار المشاريع
إحداث 193 ألف منصب شغل بالمغرب بين سنتي 2024 و2025
توقيع ملحق اتفاقية الشراكة بين وزارة التربية الوطنية و"سامسونغ للإلكترونيات" لتعزيز الرقمنة والابتكار في المنظومة التربوية
تعبئة مكثفة بتطوان استعدادا للاضطرابات الجوية المرتقبة خلال الأيام المقبلة