تعزيز الشراكة الاقتصادية محور مباحاثات بين السيدين مزور وكاكوبو

شكل موضوع سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية محور المباحاثات التي جرت، يوم الأربعاء بالرباط، بين وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لدولة زامبيا، ستانلي كاسونغو كاكوبو.

وفي تصريح على هامش هذا اللقاء الثنائي، أورد السيد مزور أن المباحثات همت سبل تعميق العلاقات الاقتصادية بين المغرب وزامبيا، وذلك تماشيا مع الرؤية الملكية المتعلقة بالاندماج الإفريقي والتعاون جنوب – جنوب.

وسلط الوزير الضوء على الإمكانات الاقتصادية المهمة التي يوفرها البلدان، مشددا على ضرورة مواصلة تطوير وتنويع شراكتهما الاقتصادية ذات المنفعة المتبادلة، لا سيما في مجال صناعة السيارات وتصنيع السيارات الكهربائية.

من جهته، جدد السيد كاكوبو التأكيد على التزام بلاده بالارتقاء بمستوى الشراكة مع المغرب، ليس فقط من الناحية السياسية، وإنما أيضا على المستوى الاقتصادي، مذكرا بـ “الإرادة القوية” التي عبر عنها زعيما البلدين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس ورئيس جمهورية زامبيا، هاكيندي هيشيليما، في هذا الصدد.

كما أشار إلى أهمية هذا اللقاء في بلوغ هذا الهدف، لا سيما بالنظر إلى المستوى الحالي للتبادلات التجارية بين البلدين الشقيقين، والذي يستدعي المزيد من التحسين.

واستقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، يوم الثلاثاء، السيد كاكوبو، حاملا رسالة خطية من رئيس جمهورية زامبيا، هاكيندي هيشيليما، إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وخلال ندوة صحفية عقب مباحثاته مع السيد بوريطة، أكد الوزير الزامبي أن اتفق مع نظيره المغربي على تعزيز العلاقات الثنائية في جميع المجالات.

(ومع 31/05/2023)