توقيع بروتوكول تعاون بين المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب وغرفة الموثقين بالسنغال

وقع المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، مؤخرا بالرباط، بروتوكول تعاون وتبادل مع غرفة الموثقين بالسنغال، يهدف إلى تعزيز علاقة الشراكة بين الهيئتين في إطار التعاون جنوب-جنوب.

وذكر بلاغ للمجلس، أنه تم التوقيع على هذا البروتوكول خلال زيارة قام بها وفد عن غرفة الموثقين بالسنيغال للمغرب، برئاسة السيدة عايدة دياوارا، رئيسة الغرفة.



وأضاف البلاغ أن الوفد السنيغالي، الذي ضم كذلك محمود علي توري الرئيس الفخري وموري دياكاتي الكاتب العام للغرفة، استقبل من طرف رئيس المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب هشام صابري بحضور عدد من أعضاء المجلس الوطني ومن رؤساء المجالس الجهوية.

وأشار المصدر إلى أن الطرفين عقدا بالمناسبة اجتماع عمل بحضور ممثلي صندوق الإيداع والتسجيلات بالسنغال، استعرض خلاله المجلس الوطني للموثقين تجربته الناجحة في مجال الحماية الاجتماعية، لاسيما من خلال تقديم عرض حول نظام التقاعد التكميلي والتأمين الصحي للموثقين المغاربة.



وتابع البلاغ أنه تم كذلك تقديم عرض حول النظام المعلوماتي "TAWTIK" الذي طوره المجلس الوطني للموثقين، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الوفد السنيغالي أبدى اهتمامه بالتجربة الرائدة للتوثيق المغربي في مجال التحول الرقمي للمهنة.







ومع: 14 مارس 2023