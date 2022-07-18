رئيس مجلس المستشارين يدعو إلى إحداث منتدى اقتصادي برلماني مغربي – موريتاني

دعا رئيس مجلس المستشارين السيد النعم ميارة، يوم السبت بنواكشوط، الى إحداث منتدى اقتصادي برلماني مغربى – موريتاني.

وأوضح السيد ميارة خلال لقاء مع رئيس الجمعية الوطنية الموريتانية، السيد الشيخ ولد بايه، أن هذا المنتدى، سيكون فضاء لبحث سبل الاستثمار بين البلدين والتعريف بمؤهلاتهما ، متوقعا أن تكون للمنتدى نتائج ملموسة على أرض الواقع.

ويسعى المنتدى، الذي اقترح السيد ميارة أن يكون سنويا، إلى أن يكون جسرا حقيقيا بين رجال الأعمال والمستثمرين والخبراء المغاربة ونظرائهم من مورتانيا، بالإضافة إلى جذب مستثمرين حقيقيين في المغرب وموريتانيا في مجال الاستثمارات التي تفيد الشعبين .

وأكد السيد ميارة، الذي يقوم بزيارة عمل رسمية على رأس وفد برلماني هام إلى موريتانيا تستمر إلى يوم 19 يوليوز الجاري، أن هناك نوايا حقيقية في تطويرالعلاقات بين البلدين، لاسيما في المجال الاقتصادي وذلك من أجل اتحاد حقيقي لما فيه مصلحة الشعبين.

وبعد أن أبرز الرغبة الأكيدة لقائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، في توطيد العلاقات بين البلدين، ، شدد السيد ميارة على أن المجلس مستعد ليكون جزء من هذا البناء الجديد المتجدد المبني على الاحترام المتبادل وعلى عدد من المكتسبات .

وفي هذا السياق ، أشار إلى أن العلاقات السياسية بين المغرب وموريتانيا عرفت تطورا كبيرا ، مذكرا بانعقاد الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة المغربية – الموريتانية ، شهر مارس الماضي بالرباط والتي تمخض عنها التوقيع على عدد من الاتفاقيات .

وأضاف أن المغرب وموريتانيا يتقاسمان مصيرا مشتركا وما يجمعهما أكثر ما يفرقهما ، مشيرا في هذا الإطار إلى أهمية تطوير التعاون بين البلدين الشقيقين وسبل تطويره وتعزيزه خاصة في المجالات المتعلقة بالعمل البرلماني، سواء من حيث تبادل الزيارات بين الموظفين والأطر الإدارية والتقنية، أو في مجال مراقبة السياسات العمومية والتشريع والدراسات.

من جهته أبرز رئيس الجمعية الوطنية الموريتانية أهمية الدبلوماسية البرلمانية في تسهيل تبادل الخبرات بين البلدين وتسهيل التواصل بين الشركاء الاقتصاديين، داعيا الى الاستفادة من خبرات المغرب في مجالات عديدة منها الزراعة والتنمية الحيوانية والتي وصفها بأنها “لا نظير لها على المستوى المغاربي”.

كما تحدث عن مجالات أخرى يمكن لموريتانيا الاستفادة فيها من تجربة المغرب منها التعليم والسياحة والتجارة .

وقام أعضاء الوفد المغربي بزيارة لقناة البرلمانية، حيث اطلعوا على استديوهات وبرامج هذه القناة.

وتأتي زيارة الوفد البرلماني المغربي لموريتانيا في سياق تعزيز وتمتين الروابط الأخوية المشتركة الوطيدة للشعبين والبلدين، وتدعيم الدينامية المتميزة التي تشهدها العلاقات المغربية ـ الموريتانية.

ويضم الوفد المغربي كلا من فؤاد قديري، خليفة رئيس المجلس، ومحمد البكوري رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بالمجلس، ويوسف أيذي رئيس الفريق الاشتراكي بالمجلس.

(ومع 16/07/2022)