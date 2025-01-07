رئيس مجلس النواب يمثل جلالة الملك في حفل تنصيب رئيس جمهورية غانا المنتخب

مثل رئيس مجلس النواب السيد راشيد الطالبي العلمي، صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، في مراسم تنصيب رئيس جمهورية غانا المنتخب، السيد جون دراماني ماهاما ، يوم الثلاثاء 07 يناير بالعاصمة الغانية أكرا.

ويضم الوفد المغريي السيد ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، والسيدة إيمان واعديل سفيرة صاحب الجلالة بجمهورية غانا.

وتميز حفل التنصيب بحضور العديد من قادة الدول ورؤساء الحكومات والبرلمانات والوزراء والشخصيات السياسية والمدينة والعسكرية.

(ومع: 07 يناير 2025)