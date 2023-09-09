زلزال الحوز.. تأجيل مباراة المغرب وليبيريا برسم تصفيات كأس إفريقيا للأمم-كوت ديفوار 2024

أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تأجيل المباراة التي كانت ستجمع مساء اليوم السبت بين المنتخب الوطني ونظيره الليبيري، برسم الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس إفريقيا للأمم-كوت ديفوار 2024 ، إلى وقت لاحق.

وأوضحت الجامعة، في بلاغ نشرته على موقعها الرسمي، أنه "على إثر الهزة الأرضية التي تعرضت لها بعض المناطق بالمغرب، تعلن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، تأجيل المباراة التي كانت ستجمع مساء اليوم السبت بين المنتخب الوطني ونظيره الليبيري، برسم الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس إفريقيا للأمم – كوت ديفوار 2024 ، إلى وقت لاحق، وذلك بتوافق مع الإتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وأضافت أنه على إثر هذا المصاب الجلل، تتقدم أسرة كرة القدم الوطنية بأحر التعازي إلى أسر الضحايا، وتتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين.

ومع 09 شتنبر 2023