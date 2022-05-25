قائد الأركان العامة للجيوش الموريتانية يقوم بزيارة للمغرب

بتعليمات سامية من جلالة الملك ، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، أجرى عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، يوم الثلاثاء، بمقر هذه الإدارة، مباحثات مع الجنرال دو ديفزيون المختار بول شعبان ، قائد الأركان العامة للجيوش الموريتانية، الذي كان مرفوقا بسفير الجمهورية الاسلامية الموريتانية ، وذلك على هامش زيارة عمل يقوم بها للمملكة.

وأوضح بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، أن المسؤولين أكدا ، خلال هذه المباحثات، على ضرورة تعميق وتوسيع نطاق التعاون العسكري الثنائي في مجال الدفاع والأمن ، فضلا عن تعزيز تبادل الخبرات والتجارب بين القوات المسلحة في البلدين بهدف مواجهة التهديدات والتحديات الأمنية ، ولا سيما مكافحة الهجرة غير الشرعية والتهريب.

وأشاد المسؤولان بجهود المغرب وموريتانيا في تعزيز التعاون الإقليمي في غرب البحر الأبيض المتوسط في إطار مبادرة “5 + 5 دفاع” بمناسبة الرئاسة الموريتانية عام 2021 ، ورئاسة المملكة المغربية عام 2022.

وفي اليوم نفسه، وبتعليمات سامية من جلالة الملك ، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية ، استقبل الجنرال دوكوردارمي المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية، بمقر القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية بالرباط ، الجنرال دو ديفزيون المختار بول شعبان.

وخلال هذا اللقاء، الذي جرى بحضور رؤساء المكاتب المعنية في القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية وكذا أعضاء الوفد الموريتاني، سلط الجانبان الضوء على علاقات الصداقة الثنائية والتعاون العسكري بين البلدين.

إثر ذلك، ترأس المسؤولان الاجتماع الثالث للجنة العسكرية المختلطة المغربية الموريتانية، والذي تمحورت أشغاله حول حصيلة أنشطة التعاون الثنائي برسم سنة 2021 والأنشطة العسكرية المخطط لها لسنتي 2022- 2023 ، والمرتبطة أساسا بمجالات التكوين والتدريب العملياتي ، والدعم التقني وتبادل الزيارات والخبرات.

ويؤطر التعاون العسكري المغربي الموريتاني مذكرة تفاهم تتعلق بإحداث اللجنة العسكرية المختلطة تم توقيعها بالمغرب في 21 يوليوز 2006.

(ومع 24/05/2022)