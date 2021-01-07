(كوفيد-19) .. تمديد حالة الطوارئ الصحية إلى غاية 10 فبراير 2021

قرر مجلس الحكومة، الذي انعقد يوم الخميس بالرباط، عبر تقنية المناظرة المرئية، برئاسة رئيس الحكومة، السيد سعد الدين العثماني، تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني إلى غاية 10 فبراير 2021، وذلك في إطار الجهود المبذولة لمكافحة تفشي وباء كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد السعيد أمزازي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن المجلس تدارس وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.20.960 قدمه السيد وزير الداخلية، ويتعلق بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا "كوفيد 19""، وذلك من يوم الأحد 10 يناير 2021 في الساعة السادسة مساء إلى غاية يوم الأربعاء 10 فبراير 2021 في الساعة السادسة مساء.

وأشار السيد أمزازي إلى أنمشروع هذا المرسوم يأتي حرصا من السلطات العمومية على استمرار ضمان فعالية ونجاعة الإجراءات والتدابير المتخذة للتصدي لانتشار جائحة "كوفيد 19".

وأضاف الوزير أنه وبالنظر لما تقتضيه الظرفية من ضرورة الحرص على تناسب الإجراءات والتدابير المتخذة مع تطور الحالة الوبائية بمختلف جهات وأقاليم المملكة، فقد أجازت مقتضيات مشروع هذا المرسوم للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية اتخاذ كافة التدابير المناسبة على الصعيد الوطني بما يتلاءم وهذه المعطيات، بالإضافة إلى تخويل ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم صلاحية اتخاد جميع التدابير التنفيذية التي يستلزمها حفظ النظام العام الصحي على مستوى عمالة أو إقليم أو جماعة أو أكثر.

(ومع 07/01/2021)