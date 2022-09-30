كوفيد-19.. تمديد حالة الطوارئ الصحية إلى غاية 31 أكتوبر 2022

قرر مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس، تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني من 30 شتنبر الجاري إلى غاية 31 أكتوبر 2022، وذلك في إطار الجهود المبذولة لمكافحة تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقد تم الإعلان عن هذا القرار خلال ندوة صحفية عقدها الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس، عقب اجتماع مجلس الحكومة.

وأوضح السيد بايتاس أن مجلس الحكومة تداول وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.22.720 بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا-كوفيد 19، قدمه السيد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية.

وأشار إلى أن هذا المشروع يهدف إلى تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني، من يوم الجمعة 30 شتنبر 2022 في الساعة السادسة مساء إلى غاية يوم الإثنين 31 أكتوبر 2022 في الساعة السادسة مساء، وذلك من أجل الاستمرار في ضمان فعالية ونجاعة الإجراءات والتدابير المناسبة المتخذة من طرف السلطات العمومية للحد من تفشي جائحة كوفيد-19.

ومن جهة أخرى، وارتباطا بمشروع المرسوم رقم 2.22.780، ذكر السيد بايتاس أنه تقرر إرجاء النظر فيه في أفق عرضه على مجلس حكومي لاحق.

(ومع 29/09/2022)