(كوفيد-19).. 2642 إصابة جديدة و 3240 حالة شفاء خلال ال24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، يوم الأربعاء، عن تسجيل 2642 إصابة جديدة ب(كوفيد-19) و3240 حالة شفاء و46 وفاة خلال ال24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لنتائج (كوفيد-19)، أن عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد ل(كوفيد-19) بلغ 20 مليون و561 ألف و862 فيما بلغ عدد الملقحين بالجرعة الثانية 17 مليون و57 ألف و66 شخصا.

ورفعت الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 910 آلاف و 991 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 869 ألف و304 بنسبة تعاف تبلغ 95,4 في المائة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 13 ألف و 729 وفاة بنسبة فتك قدرها 1،5 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة، بين الدار البيضاء-سطات (1008)، والرباط-سلا-القنيطرة (637)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (286)، والشرق (198)، وفاس-مكناس (95)، ومراكش-آسفي (131)، وبني ملال-خنيفرة (110)، ودرعة-تافيلالت (34)، وسوس-ماسة (54)، والعيون-الساقية الحمراء (44)، وكلميم-واد نون (13)، والداخلة-وادي الذهب (32).

وتم تسجيل الوفيات الجديدة في جهات الدار البيضاء-سطات (7)، والرباط-سلا-القنيطرة (14)، والشرق (8)، وفاس-مكناس (3)، ومراكش-آسفي (5)، وبني ملال-خنيفرة (3)، ودرعة-تافيلالت (2)، وسوس-ماسة (2) والعيون-الساقية الحمراء (1)،وكلميم-واد نون (1).

وبحسب النشرة، بلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 190، ليصل مجموع هذه الحالات إلى1681، منها 57 حالة تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي.

(ومع 15/09/2021)