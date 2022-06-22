كوفيد-19 : 3059 إصابات جديدة وأزيد من 6 ملايين و518 ألف ملقح بالكامل

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، يوم الثلاثاء، عن تسجيل 3059 إصابات جديدة بـ(كوفيد-19) مقابل تعافي 1460 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن 6 ملايين و518 ألف و484 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليونا و333 ألفا و 649 شخصا، مقابل 24 مليونا و849 ألفا و882 أشخاص تلقوا الجرعة الأولى.

وأضافت أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و189 ألفا و656 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليونا و161 ألفا و581 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 97.6 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابات المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات الرباط سلا القنيطرة (830) ، الدار البيضاء سطات (1378) ومراكش اسفي (194) وفاس مكناس (323)، وطنجة تطوان الحسيمة (123)، وسوس ماسة (62)، وبني ملال خنيفرة (48)، ودرعة تافيلالت (51)، والشرق (25)، كلميم وادنون (9) جهة الداخلة وادي الذهب (8) والعيون الساقية الحمراء(8) .

وبلغ مجموع الحالات النشطة11 آلاف و988 حالة، في حين تم تسجيل 5 حالات خطرة واحدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليبلغ مجموع هذه الحالات 53 حالة، بينما بلغ معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ(كوفيد-19) 1 في المائة.

(ومع 21/06/2022)