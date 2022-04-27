كوفيد-19: 51 إصابة جديدة وأزيد من 6 ملايين و247 ألف ملقح بالكامل

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، يوم الأربعاء، عن تسجيل 51 إصابة جديدة بـ(كوفيد-19)، مقابل تعافي 38 شخصا، وكذا تسجيل حالتي وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن 6 ملايين و247 ألفا و363 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليونا و283 ألفا و287 شخصا، مقابل 24 مليونا و804 ألف و881 شخصا تلقوا الجرعة الأولى.

وأضافت أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و164 ألفا و825 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليون و148 ألفا و348 حالات، بنسبة تعاف تبلغ 98,6 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابات المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات الدار البيضاء-سطات (19)، ومراكش آسفي (12)، والشرق (6)، والرباط سلا القنيطرة (4)، وفاس مكناس (3)، وطنجة الحسيمة تطوان (2)، وسوس ماسة (2)، ودرعة تافيلالت (2)، والعيون الساقية الحمراء (1).

وأضاف المصدر ذاته أن حالتي الوفاة تم تسجيلهما بجهة الدار البيضاء-سطات.

وبلغ مجموع الحالات النشطة 409 حالة، في حين تم تسجيل حالة خطيرة واحدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل مجموع هذه الحالات إلى 11 حالات.

وبلغ معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ(كوفيد-19) 0,2 في المائة.

ومع 27/04/2022