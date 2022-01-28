كوفيد-19.. 5560 إصابة جديدة و33 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، يوم الخميس ، أنه تم تسجيل 5560 إصابة بفيروس (كوفيد-19)، وبلغ عدد المتعافين 6897 شخصا، فيما تم تسجيل 33 وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة ،في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن 4 ملايين و316 ألفا و446 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليونا و67 ألفا و197 شخصا، مقابل 24 مليونا و650 ألفا و632 شخصا تلقوا الجرعة الأولى.

وأشارت النشرة إلى أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و120 ألفا و87 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليونا و49 ألفا و166 حالة بنسبة تعاف تبلغ 7، 93 في المائة، فيما بلغ عدد الوفيات 15 ألفا و270 بنسبة فتك تصل إلى 1,4 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات الدار البيضاء-سطات (1007)، والرباط-سلا-القنيطرة (988)، وفاس-مكناس (934)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (705)، ومراكش-آسفي (447)، وسوس-ماسة (447)، والشرق (334)، وبني ملال-خنيفرة (288)، ودرعة-تافيلالت (110)، وكلميم-واد نون (65)، والعيون-الساقية الحمراء (119)، والداخلة-وادي الذهب (116).

أما الوفيات، فتتوزع بين جهات الدار البيضاء-سطات (11) وسوس-ماسة (7) والرباط-سلا-القنيطرة (3)، وفاس مكناس (2)، وطنجة تطوان الحسيمة (3)، ومراكش-آسفي (2)، ويني ملال اخنيفرة (3)، وحالة وفاة واحدة بكل جهة الشرق وجهة العيون الساقية الحمراء.

وبلغ مجموع الحالات النشطة 55 ألف ألفا و651 حالة، فيما بلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة 113 حالة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل مجموع هذه الحالات إلى 741 حالة، 25 منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي.

وبلغ معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ (كوفيد-19) 14,1 في المائة.

ومع 27/01/2022