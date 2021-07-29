مالاوي تفتتح قنصلية عامة لها بمدينة العيون

افتتحت مالاوي، يوم الخميس، قنصلية عامة لها بمدينة العيون، مؤكدة بذلك دعمها الكامل لسيادة المغرب على صحرائه ووحدته الترابية. حضر مراسم الافتتاح السيدان ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المالاوي السيد أيزنهاور ندوا مكاكا.

وبلغ عدد القنصليات التي تم افتتاحها بالصحراء المغربية منذ متم السنة أزيد من عشرين قنصلية.

وتعد القنصلية العامة للمالاوي بمدينة العيون، ال 12 بعد قنصليات كل من جزر القمر، والغابون، وجمهورية افريقيا الوسطى، وساوتومي وبرينسيبي، وبوروندي، وكوت ديفوار، ومملكة إسواتيني، وزامبيا، والإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة الهاشمية الأردنية.

(ومع 29/07/2021)