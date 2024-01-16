معرض للصور بعنوان "الأمازيغية مكون رئيسي للهوية المغربية بكلميم

تنظم المديرية الجهوية لقطاع التواصل بكلميم-وادنون، خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 19 يناير الجاري، معرضا للصور بعنوان "الأمازيغية مكون رئيسي للهوية المغربية".



ويندرج هذا المعرض في إطار الاحتفالات برأس السنة الأمازيغية 2974، التي توافق 14 يناير 2024، الذي تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس بإقراره عطلة وطنية رسمية مؤدى عنها.



ويتضمن المعرض 28 لوحة موزعة على عدة محاور توثق لأهم مراحل النهوض بالثقافة الأمازيغية كرافد ومكون ثقافي وتراثي متجذر في تاريخ المملكة المتعدد الثقافات، وذلك انطلاقا من خطاب أجدير التاريخي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2001، وإعلان جلالته عن تأسيس المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، وكذا مجموعة من الأحداث و الخطب التاريخية و القرارات الملكية المتعلقة بتعزيز مكانة الأمازيغية كمكون مشكل للهوية المغربية.



وأكد المدير الجهوي لقطاع التواصل بوزارة الشباب والثقافة والتواصل بجهة كلميم - وادنون، مصطفى جبري، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن تنظيم هذا المعرض يأتي تجسيدا للعناية الكريمة التي ما فتئ يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للأمازيغية باعتبارها مكونا رئيسيا للهوية المغربية الأصيلة الغنية بتعدد روافدها ورصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثنا.



وأشار إلى أن المعرض يتضمن 28 لوحة تعرض صورا تتوزع على أربعة محاور تتمثل في "مسار الثقافة الأمازيغية" كالخطب والاستقبالات الملكية، وخطاب أجدير التاريخي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2001، و"الأمازيغية في الدستور والقوانين المغربية"، و"الأمازيغية في الإعلام العمومي"، و"لمحات من تاريخ الصحافة الأمازيغية".



ويقام هذا المعرض، الذي جرى افتتاحه، اليوم، بحضور على الخصوص، المدير الإقليمي للتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بكلميم، بكل من الثانوية التأهيلية مولاي رشيد يومي 16 و 17 يناير، والثانوية التأهيلية التميز يومي 18و 19 يناير.



ومع: 16 يناير 2024