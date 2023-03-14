موسم حج 1445.. تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 20 إلى 30 مارس 2023

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، اليوم الثلاثاء، عن فتح عملية تسجيل الحجاج إلكترونيا بالنسبة لموسم حج 1445 هـ/2024 م، من 20 إلى 30 مارس الجاري.



وذكر بلاغ للوزارة أن اللجنة الملكية للحج قد قررت فتح باب التسجيل الإلكتروني أمام المواطنين والمواطنات البالغين من العمر 18 سنة فما فوق، والذين لم يسبق لهم أداء مناسك الحج خلال العشر سنوات الأخيرة.



وأضاف البلاغ أن عملية التسجيل الإلكتروني تتم من خلال الولوج لموقع الوزارة على الأنترنيت www.habous.gov.ma وفق لائحتين، موضحا أن اللائحة الأولى خاصة بالراغبين في أداء هذه الفريضة بتأطير من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، في حين أن اللائحة الثانية خاصة بالراغبين في أداء هذه الفريضة بتأطير من وكالات الأسفار السياحية.



ومع: 14 مارس 2023