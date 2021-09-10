نبذة عن السيد عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي عينه جلالة الملك رئيسا للحكومة

ازداد السيد عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار ، الذي عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس،نصره الله، يوم الجمعة، رئيسا للحكومة، سنة 1961 بتافراوت.

والسيد أخنوش حاصل على دبلوم في مجال تدبير المقاولات من جامعة شيربروك بكندا. وهو مؤسس للعديد من المقاولات العاملة في قطاعات اقتصادية مختلفة.

وتولى السيد أخنوش منصب رئيس مجلس جهة سوس ماسة درعة ما بين 2003 و2007.كما كان عضوا بمجموعة التفكير لدى جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني إلى غاية سنة 1999، وهو عضو أيضا بالمجلس الإدراي لمؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، وكذا عضو مسير بمؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء.

وتم انتخاب السيد أخنوش ،الذي يشغل منصب وزير الفلاحة والصيد البحري منذ سنة 2007، بالأغلبية رئيسا للتجمع الوطني للأحرار في 29 أكتوبر 2016.

والسيد أخنوش متزوج وأب لثلاثة أطفال.

ومع 10/09/2021