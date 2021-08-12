وزير الشؤون الخارجية الإسرائيلي يزور كنيس بيت إيل بالدار البيضاء

قام وزير الشؤون الخارجية الإسرائيلي، يائير لبيد ، يوم الخميس، بزيارة لكنيس بيت إيل بالدار البيضاء.

وبعد أداء الصلوات في الكنيس، ترحم الوزير والوفد المرافق له، على روح الملكين الراحلين جلالة المغفور له محمد الخامس، وجلالة المغفور له الملك الحسن الثاني ، طيب الله ثراهما.

كما توجه الحضور بالدعاء لأمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وأن يحفظ جلالته وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة والشعب المغربي.

ويعتبر كنيس بيت إيل ، مكان العبادة اليهودي الأكثر شهرة في المدينة ، وهو أكبر كنيس يهودي في العاصمة الاقتصادية ، والذي يستقبل أحداثا وتظاهرات بالنسبة للطائفة اليهودية المغربية.

ويقع كنيس بيت إيل قرب شارع أنفا ، وهو مكان له رمزيته الخاصة بالنسبة للطائفة اليهودية المغربية ( مركز ديني واجتماعي ).

ويقوم يائير لبيد بزيارة للمغرب على رأس وفد يضم، بالخصوص، وزير العمل مايير كوهن، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع بالكنيست (البرلمان الإسرائيلي) رام بن باراك.

ومع:12/08/2021