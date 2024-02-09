وفد نيابي هام برئاسة السيد الطالبي العلمي في زيارة عمل للجمعية الوطنية بالجمهورية الإسلامية الموريتانية

يقوم وفد نيابي هام برئاسة السيد راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، بزيارة عمل لنواكشوط، يومي 9 و 10 فبراير الجاري، وذلك بدعوة من رئيس الجمعية الوطنية بالجمهورية الإسلامية الموريتانية السيد محمد بمب مكت.

وذكر بلاغ لمجلس النواب أن هذه الزيارة تروم تعزيز التعاون البرلماني بين المؤسستين التشريعيتين في البلدين والتنسيق وتبادل الخبرات والتجارب البرلمانية، بالإضافة إلى مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وسيعقد وفد مجلس النواب، وفق البلاغ، لقاءات تهم الشأن البرلماني الثنائي والمتعدد الأطراف خاصة مع رئيس الجمعية الوطنية الموريتانية، بالإضافة إلى مباحثات مع كل من الوزير الأول وأعضاء في حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

ويضم الوفد، علاوة على رئيس مجلس النواب، كلا من محمد غيات رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، و نور الدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، وعبد الرحيم شهيد رئيس الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، و بلعسال الشاوي رئيس الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، ورشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية، وعبد الله بووانو رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية.

(ومع 09.02.2024)