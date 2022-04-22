20 درهما مقدار زكاة الفطر نقدا لعام 1443هـ/2022م

أعلن المجلس العلمي الأعلى أنه تم تحديد القيمة نقدا لزكاة الفطر لعام 1443هـ/2022م في مبلغ 20 درهما.

وذكر المجلس، في رأيه بشأن زكاة الفطر ومقدارها كيلا ونقدا لعام 1443هـ/2022م، بأن “الأصل فيها أن تخرج كيلا من غالب قوت أهل البلد، ومقدارها صاع نبوي عن كل نفس، وهو أربعة أمداد، بمد النبي صلى الله عليه وسلم، ويعادلها بالوزن كيلوغرامان ونصف (2,5 كلغ) من الحبوب أو الدقيق. ويجوز إخراجها قبل العيد بثلاثة أيام كيلا أو نقدا”.

وأشار المجلس العلمي الأعلى إلى أنه ” تم تحديد القيمة هذه السنة في مبلغ عشرين درهما (20 درهما)”، على أن من أراد أن يتطوع بأكثر فله ذلك، لقول الله تعالى: “فمن تطوع خيرا فهو خير له”.

يذكر أن زكاة الفطر فريضة شرعية يتقرب بها المسلمون إلى الله عز وجل، نهاية شهر رمضان من كل عام.

(ومع 21/04/2022)