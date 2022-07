La región oriental se convertirá pronto en una importante locomotora de desarrollo de Marruecos

La región oriental se convertirá pronto en una de los principales locomotoras de desarrollo de Marruecos gracias a sus nuevas infraestructuras, en particular el megaproyecto Nador West Med, afirmó el ministro de Industria y Comercio, Riyad Mezzour.

Al intervenir el sábado en Oujda en la 5ª edición de Meet the Lead, organizada del 21 al 23 de julio bajo el patrocinio de SM el Rey Mohammed VI por la Fundación Startup Grow bajo el lema: "Be Part of the Future", Mezzour destacó el creciente interés de los inversores por el desarrollo de esta región, con la próxima firma de varios acuerdos destinados a crear 3.500 empleos directos y 5.000 indirectos.

En los próximos meses se crearán proyectos prometedores que podrían generar más de 10.000 empleos directos y 15.000 indirectos, además de los grandes proyectos previstos por el Ministerio de Comercio e Industria para acompañar la apertura del gran puerto de Nador, añadió.

El ministro señaló que este foro es de gran importancia porque demuestra la dinámica de desarrollo de la región oriental, así como las capacidades y habilidades que posee, y añadió que esta región ha producido grandes habilidades que son respetadas y apreciadas a nivel nacional e internacional.

Aseguró que las estructuras del ministerio, a nivel central y regional, continuarán su coordinación con el Centro Regional de Inversiones (CRI) y otros socios, con el fin de apoyar la iniciativa empresarial y financiar más proyectos industriales en la región, haciendo un llamamiento a los diferentes actores y responsables de la región para que actúen con el fin de establecer el clima adecuado para la inversión y apoyar a los portadores de proyectos.

MAP: 24 Julio 2022