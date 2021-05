Madrid intenta utilizar los acontecimientos de Sebta como "salvación para salir del verdadero debate" sobre la crisis (Bourita)

España intenta utilizar lo ocurrido en el presidio ocupado de Sebta como "salvación para salir del verdadero debate" sobre la crisis marroquí-española relativa a la acogida por parte de Madrid del llamado Brahim Ghali, procesado por crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, violación y violaciones de los derechos humanos, declaró el ministro de Asuntos Exteriores, Cooperación Africana y Marroquíes Residentes en el Extranjero, Nasser Bourita.

"El historial de Marruecos en la lucha contra la inmigración clandestina es bien conocido", declaró Bourita a la MAP, subrayando que lo ocurrido en el enclave ocupado de Sebta es ante todo un recordatorio del coste que asume el Reino para preservar la buena vecindad.

En materia lucha contra la inmigración ilegal, "Marruecos no necesita ser puntuado por España y sus medios de comunicación", indicó, recordando, en este contexto, que Marruecos ha abortado 13.000 intentos de inmigración ilegal desde 2017, ha desmantelado 4.163 redes de tráfico y ha registrado 48 intentos de asalto a Sebta.

"Hay una realidad, hay cifras que merecen reconocimiento", sostuvo Bourita, subrayando que lo ocurrido en el presidio ocupado recuerda también el "coste financiero que asume Marruecos por esta buena vecindad, de la que algunos han abusado en estos últimos días".

"Europa no nos da ni el 20% del coste que asume Marruecos en la lucha contra la inmigración clandestina", dijo, precisando que los acontecimientos de estos últimos días han demostrado que el 99% del esfuerzo de la lucha lo hace Marruecos contra "nada del otro lado", afirmó Bourita, quien rechazó las acusaciones de chantaje de España contra Marruecos "que moviliza sus fuerzas de seguridad y paga de su presupuesto para preservar su vecindad".

"Marruecos no es el gendarme, pero siempre es un actor responsable" en la lucha contra la migración ilegal, dijo el ministro de Asuntos Exteriores, subrayando que el Reino también tiene derecho a exigir la misma responsabilidad, compromiso y confianza a sus socios.

"La buena vecindad y la asociación no son eslóganes. Debemos encarnarlos. Lamentablemente, lo que Marruecos ha recibido desde el 17 de abril no es una prueba de buena vecindad y asociación. Hoy en día, Marruecos ya no acepta este tipo de doble lenguaje", agregó.

España está haciendo pagar a Europa el precio de su torpeza y debe explicar a Europa cómo un país miembro de la UE admite a personas con una identidad falsa en el territorio europeo, prosiguió.

Madrid debe explicar también a sus pares europeos cómo puede albergar en territorio europeo a alguien que está siendo procesado por crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, violación y violaciones contra los derechos humanos y cómo una mujer violada, que pide su derecho, debe esperar a que los dos ministros de Asuntos Exteriores, el español y el argelino, se coordinen.

MAP: 20 Mayo 2021