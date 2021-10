Sáhara marroquí: varios expertos africanos llaman en Tanzania a la expulsión de la "rasd" de la UA

Los participantes en un seminario regional bajo el lema "El imperativo de la reactivación post-covid: Cómo la resolución de la cuestión del Sáhara puede reforzar la estabilidad y la integración de África" llamaron, ayer sábado en Dar-es-Salaam en Tanzania, a la expulsión de la pseudo "rasd" de la Unión Africana (UA) para el restablecimiento de la neutralidad y la imparcialidad de la organización panafricana.

Este seminario, organizado conjuntamente por el Institute of Peace and Conflict Studies (IPCS) y la Tanzania Peace Foundation (TPF), reunió a decenas de expertos, académicos, miembros de Think Tanks, parlamentarios, investigadores y personalidades políticas de Ruanda, Kenia, las Comoras, Burundi, Tanzania, Uganda, Ghana, Mozambique y Sudáfrica, entre otros países.

Según un comunicado final de los organizadores, emitido anoche, la expulsión de la única entidad no estatal entre los 54 Estados soberanos e independientes de la UA permitirá, no sólo garantizar la unión de la organización panafricana contra el separatismo, pero también favorecer una contribución efectiva, creíble y legítima de la Unión Africana al proceso de las Naciones Unidas, que reconoce el plan marroquí de autonomía como solución "seria y creíble".

El llamamiento a la expulsión de la "rasd" fue lanzado después de un examen profundo del contexto particular en el que una entidad separatista no estatal, sin soberanía y sin independencia, fue admitida en la OUA en 1982, en una época en la que el continente estaba plagado de diferentes corrientes ideológicas, hoy obsoletas, indica el comunicado, que indica que los participantes calificaron de "gran error histórico" la admisión de la pseudo "rasd" en la organización continental.

Por otra parte, los participantes afirmaron unánimemente que el plan de autonomía propuesto por Marruecos para sus provincias del sur constituye la "única solución viable" para una solución definitiva del diferendo en torno al Sáhara marroquí, destacando que la iniciativa marroquí de autonomía representa una "solución política, justa, duradera y mutuamente aceptable", que está en consonancia con las últimas resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

MAP: 17 Octubre 2021