68ème anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple, une épopée nationale sans cesse renouvelée

La Révolution du Roi et du Peuple, dont les Marocains célèbrent vendredi le 68è anniversaire, est l'occasion de mettre en valeur la portée et la profonde symbolique d'une sans cesse renouvelée pour construire et élever les édifices de la Nation et sauvegarder son intégrité territoriale.

Ainsi, dans une ambiance d'enthousiasme et de mobilisation continue, le peuple marocain ainsi que la famille de la Résistance et de l'Armée de libération commémorent cet anniversaire riche en leçons de patriotisme, un évènement gravé dans la mémoire historique du Royaume en termes de quête de liberté, d'indépendance et d'unité de la Patrie, sous la conduite du glorieux Trône Alaouite.



Le 20 août 1953, les autorités coloniales, indique le Haut-commissariat aux anciens résistants et anciens membres de l'armée de libération, ont contraint à l'exil le héros de la libération et l'indépendance, feu SM le Roi Mohammed V, dans le dessein d'éteindre la flamme de la lutte nationale.



Or, cet acte odieux n'a fait que susciter une forte mobilisation du peuple marocain qui s'est soulevé dans toutes les régions du pays pour défendre la grandeur du pays, protéger la souveraineté du Royaume et réclamer avec force le retour du regretté Souverain, symbole de l’unité de la Nation.



La résistance de tout un peuple a fait plier la puissance coloniale qui n'a eu d'autre choix que de libérer le Père de la Nation qui a fait un retour triomphal dans son pays, apportant la bonne nouvelle de la fin du protectorat et de l’avènement de l’indépendance et de la liberté.



Cette épopée est une étape historique importante et décisive dans le processus de la lutte nationale que les Marocains ont menée pendant des décennies et des générations pour s’affranchir du joug colonial, donnant l'exemple de l'attachement indéfectible entre les composantes du peuple marocain, pour la défense de leurs valeurs sacrées et leurs constantes nationales, souligne le Haut-commissariat.



L'épopée de la Révolution du Roi et du Peuple occupe une place de choix dans le cœur de chaque Marocain, car elle est porteuse des valeurs de patriotisme, de fierté d'appartenance nationale, de sacrifice, d'engagement et de victoire de la volonté du Trône et du peuple.



La famille de la résistance et de l'Armée de libération a saisi l'occasion de cette commémoration pour réaffirmer sa mobilisation continue derrière Sa Majesté le Roi Mohammed VI, afin de défendre l'intégrité territoriale du Royaume, de contribuer à la dynamique d’édification du Maroc moderne et prospère et de faire face à toutes les manœuvres visant à porter atteinte à ses causes sacrées.

(MAP-18/08/2021)