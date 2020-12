Agadir : ouverture du centre d'accompagnement pour la protection de l'enfance

La ministre de la solidarité, du développement social, de l'égalité et de la famille, Jamila El Moussali a procédé vendredi à Agadir, à l'ouverture du centre d'accompagnement pour la protection de l'enfance (CAPE).

Cette structure qui s’étale sur une superficie de 297 M2 est composée d’une salle d’accueil, trois salles d’assistance sociale et des dépendances administratives,

La réalisation de ce CAPE s’inscrit dans le cadre de la première phase du programme "Ouladna" qui vise la mise en place du mécanisme territorial intégré de protection de l'enfance dans huit villes au Maroc (Rabat, salé, Agadir, Casablanca, Tanger, Marrakech, Meknès et Laâyoune).



L’objectif du programme "Ouladna" est de renforcer le système de protection de l'enfance au niveau régional à travers des prestations liées au suivi, la protection judiciaire, la santé, l’assistance sociale, la réadaptation, l'éducation, la formation et l'évaluation.



Le CAPE est dédié aux enfants de moins de 18 ans notamment ceux victimes d'abus, de violence, d'exploitation ou de négligence. Il accueille aussi les enfants en situation de précarité ou sans abri, ainsi que les jeunes délinquants placés dans des centres d'éducation et les enfants immigrés non accompagnés.

(MAP-26/12/2020)