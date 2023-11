Alphabétisation: plus de 137.000 bénéficiaires en milieu rural durant l'année 2022-2023 (Toufiq)

Quelque 137.592 personnes ont bénéficié du programme de lutte contre l'analphabétisme en milieu rural au titre de l'année scolaire 2022-2023, soit 47% du total des inscrits, a indiqué, mardi à Rabat, le ministre des Habous et des Affaires islamiques, Ahmed Toufiq.

En réponse à une question sur "la généralisation des programmes de lutte contre l'analphabétisme en milieu rural" dans le cadre de la séance des questions orales à la Chambre des conseillers, M. Toufiq a précisé que ce total est réparti entre 120.130 femmes et 17.462 hommes, sous la supervision de 3.761 encadrants, ajoutant que le ministère s'emploie à augmenter le nombre de bénéficiaires en milieu rural.



Le ministère veille à assurer la réussite de ce programme, lancé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, à l'occasion du 47ème anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple, a souligné M. Taoufiq, notant que son département a réservé une enveloppe de 180 millions DH à ce programme au titre de l'année 2023, dont 84,5 millions DH destinés au monde rural.



Au début de chaque année scolaire, a-t-il rappelé, le ministère mène une large campagne médiatique avec le soutien de la Société nationale de radiodiffusion et de télévision, l'Agence Maghreb Arabe Presse et divers supports médiatiques, en vue de sensibiliser à l'importance de l'enseignement et d'élargir la base des bénéficiaires.



Depuis son lancement en 2000, le programme de lutte contre l'analphabétisme dans les mosquées a profité à plus de 4,5 millions de personnes, dont 1.875.000 bénéficieras en milieu rural (42%), a indiqué le ministre, faisant état d'un total de 3.391 mosquées où sont dispensés les cours d'alphabétisation.



MAP: 28/11/2023