Anniversaire de la présentation du Manifeste de l’Indépendance: un jalon essentiel dans la lutte pour la liberté et la souveraineté nationale

Le peuple marocain et la famille du mouvement national, de la résistance et de l'Armée de libération célèbrent, samedi, le 81ème anniversaire de la présentation du Manifeste de l’Indépendance, un événement historique et un jalon essentiel dans l'épopée de la lutte pour la liberté, l'indépendance, la souveraineté nationale et le parachèvement de l'intégrité territoriale du Royaume.

Dans un communiqué publié à cette occasion, le Haut-Commissariat aux anciens résistants et anciens membres de l’armée de la libération (HCAR), la famille du mouvement national, de la résistance et de l’Armée de libération se remémore avec fierté cette épopée nationale riche en enseignements, qui interpelle les jeunes générations de par les significations profondes qu’elle incarne, symbolise les hautes valeurs de l’éveil national et la forte symbiose entre le Trône et le peuple pour défendre les constantes de la Nation et entrevoir l’avenir avec confiance et sérénité.

Cet anniversaire, profondément ancré dans la mémoire de tous les Marocains, de par les significations profondes qu’il incarne, symbolise les hautes valeurs de l’éveil national et la forte symbiose entre le Trône et le peuple pour défendre les constantes de la nation et entrevoir l’avenir avec confiance et sérénité, ajoute la même source.

Il offre l’occasion de rendre hommage à la vaillance des hommes de la résistance nationale et des membres de l’Armée de libération qui ont daigné, sans tergiversation, de faire pièce aux visées fourbes du colonisateur et qui ont fait don de soi afin de libérer le pays du joug du colonialisme et préserver la liberté et la dignité nationale.

A travers l’histoire, le Royaume a toujours lutté ardemment contre les plans du colonisateur qui voulait faire main basse, au début du siècle précédent, sur le territoire national, en le divisant en zones réparties entre le protectorat français, dans le centre du Maroc, et le protectorat espagnol dans le nord et le sud du Royaume, alors que Tanger était faite zone internationale, rappelle le HCAR.

Ce morcellement du territoire a rendu ardue la mission du mouvement national donnant lieu à une longue lutte acharnée du Trône et du peuple, jalonnant cette période de sacrifices et d’événements décisifs, dont le soulèvement contre le dahir de ségrégation dit "le dahir berbère" de 1930, la présentation au gouvernement français d’un plan de réformes (1934 et 1936), puis la présentation du Manifeste de l’Indépendance le 11 janvier 1944.

Au cours de ces différentes étapes, Feu SM le Roi Mohammed V, Père de la nation et héros de la libération, n’avait de cesse d’entretenir la flamme de la résistance des Marocains et d’en orienter les objectifs, et ce depuis son accession au Trône de ses glorieux ancêtres le 18 novembre 1927.

Le défunt Souverain a en effet incarné les valeurs de la résistance et du patriotisme dans ses nobles actions et ses discours mobilisateurs historiques incitant le peuple marocain à renforcer ses attaches aux constantes de la nation et à préserver son identité.

Dans ce contexte de ferveur nationale, la Conférence d’Anfa de janvier 1943 a été une occasion pour le regretté Souverain d’inscrire à l’ordre du jour l’Indépendance du Maroc, mettant en valeur la participation effective des soldats marocains aux côtés des alliés dans leur combat contre le nazisme.

L’ambition formulée par le Sultan Mohammed V lors de cette conférence a dès lors obtenu le soutien des États-Unis d’Amérique, exprimé par le Président Franklin Roosevelt qui l’avait considérée comme étant juste et légitime.

Cet événement a été l'élément déclencheur d'une dynamique nouvelle dans le processus politique menant à la libération du Royaume dans la mesure où il a insufflé plus de courage et de détermination aux acteurs du mouvement national pour revendiquer davantage de droits allant jusqu’à la réclamation de l’indépendance.

Cet élan de mobilisation et de ferveur a abouti à l’émergence d’un éveil national inspiré et guidé par le leadership de Feu SM Mohammed V qui a donné lieu au Manifeste de l’Indépendance, enrichi et nourri par la clairvoyance du défunt Souverain et dans lequel toutes les sensibilités et forces vives de la nation sont représentées.

Le Manifeste de l’Indépendance comprenait un ensemble de revendications politiques, dont celles qui ont trait à la politique générale et qui prévoient, entre autres, l’indépendance du Maroc sous le règne du Souverain légitime du Royaume Sidi Mohammed Ben Youssef et l’adhésion du Maroc à la Charte atlantique.

Le second volet des revendications porte sur la politique interne incarnée par la détermination du Sultan à mener une large dynamique de réformes, appuyée sur un système politique de la Choura similaire à celui des pays arabes et islamiques de nature à préserver les droits et devoirs de toutes les franges de la société marocaine.

Ce Manifeste historique a été une véritable révolution nationale reflétant le patriotisme de tous les Marocains et leur esprit de sacrifice et de mobilisation. C’est la preuve concrète de l’éveil d’un peuple capable de prendre son destin en main et de poursuivre sa marche de libération et de progrès dans une parfaite symbiose avec le Glorieux Trône Alaouite, souligne le communiqué.

Le HCAR rappelle à cet effet la teneur du Discours adressé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI au Parlement à l'occasion de l’ouverture de la 1ère session de la 4ème année législative de la 11ème Législature, dans lequel le Souverain a appelé à "passer de la phase de gestion à la phase de changement", réitérant son soutien indéfectible à l’intégrité territoriale du Royaume et à la marocanité des provinces du sud et sa constante mobilisation derrière Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour la défense de l’intégrité territoriale du Royaume.

Le Haut-Commissariat se félicite également des victoires diplomatiques successives engrangées à la faveur du Leadership sage et clairvoyant de SM le Roi, ayant abouti à la reconnaissance par les Etats-Unis, l’Espagne, la France, la Finlande et la République Dominicaine ainsi que plusieurs autres pays de la souveraineté du Royaume sur ses provinces du Sud, et le renforcement de la dynamique diplomatique traduite par l'ouverture de nombreux consulats au Sahara marocain qui en comptent, jusqu'à aujourd'hui, 29 consulats, répartis entre Laâyoune (12) et Dakhla (17).

A cet égard, le HCAR annonce l'organisation, samedi, d'un meeting au sein de l’espace national de la préservation de la mémoire de la résistance au cours duquel seront prononcés des discours à propos de cet ineffaçable événement national qui abonde d'enseignements dont le contenu et les nobles messages doivent être remémorés et réappris aux jeunes générations.

Un hommage sera également rendu à des anciens combattants et membres de l'armée de libération en reconnaissance de leurs sacrifices et leur bravoure au service de la patrie.

Par ailleurs, les délégations régionales et provinciales ainsi que les bureaux locaux du HCAR ont élaboré, de concert avec le réseau d'espaces dédiés à la mémoire historique de la résistance et de la libération qui comprend 104 unités sur le territoire national, des programmes d'activités éducatives, culturelles et de communication durant la période entre le 3 et le 31 janvier, en coordination et en partenariat avec les secteurs gouvernementaux, les établissements publics, les instances élues, les associations et les organisations de la société civile.

(MAP: 10 Janvier 2025)