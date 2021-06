Baccalauréat 2021 : début des épreuves de l'examen national unifié

Les épreuves de la session normale de l'examen national unifié du baccalauréat 2021 ont débuté ce mardi, pour les branches scientifiques, techniques et professionnelles.

A l'échelle nationale, ce sont 518.430 candidats et candidates qui passent l'examen normalisé au titre de l'année en cours, d'après les statistiques officielles, alors qu'ils sont 73.490 candidats dans la région de Rabat-Salé-Kénitra.

A la salle couverte du complexe sportif Moulay Abdellah de Rabat, c'est avec quatre heures de physique-chimie qu'une centaine de candidats au baccalauréat ont entamé les épreuves écrites, un passage obligé qui leur donne le sésame pour les études supérieures.

Appliqués et concentrés, une calculatrice à la main, les quelque 101 futurs bacheliers de ce centre d'examen aspirent à décrocher le diplôme tant espéré et à démarrer une nouvelle aventure universitaire ou professionnelle.

Dans une déclaration à M24, chaîne d’information en continu de la MAP, le directeur provincial de l'éducation nationale à Rabat, Abdelkader Hadini, a souligné que l'examen national unifié revêt une importance particulière pour la vie académique et personnelle de chaque apprenant, précisant que les 10.230 candidats de Rabat sont répartis sur 37 centres d'examen.

Cette échéance nationale, a-t-il dit, intervient dans une conjoncture exceptionnelle liée à la propagation de la Covid-19. A cet égard, le protocole sanitaire mis en place pour définir les mesures de précaution à suivre est respecté par tout le monde, a-t-il assuré.

Tout a été fait pour un bon déroulement des examens dans des conditions optimales, a affirmé M. Hadini, citant la tenue des épreuves dans des espaces vastes et aérés, comme les salles de sport, les stades et les amphithéâtres, la réduction à 10 du nombre de candidats dans les salles ou encore la réalisation de tests de dépistage pour l'équipe chargée de la gestion des examens sur les plans régional et provincial.

Pour le président du centre d'examen du complexe sportif Moulay Abdellah, Mohamed Hachimi, l'examen national se déroule dans d'excellentes conditions et les élèves veillent au respect des recommandations et règles qui leur ont été transmises.

De même, poursuit-il, les mesures sanitaires et gestes barrières sont strictement respectés au sein du centre d'examen, notamment la distanciation sociale, le port du masque de protection et la fourniture de quantités suffisantes de produits désinfectants.

Les examens de la session normale du baccalauréat se déroulent du 08 au 10 juin, pour les pôles scientifiques, techniques et professionnels, les 11 et 12 juin pour les pôles des lettres et de l'enseignement originel.

Les résultats de ces examens seront dévoilés le 20 juin, alors que la session de rattrapage aura lieu du 05 au 08 juillet prochain pour toutes les branches et filières. Les résultats de la session de rattrapage seront annoncés le 11 juillet prochain.

Le ministère de l’Éducation nationale avait appelé l’ensemble des candidats à se conformer aux mesures préventives en vigueur pour préserver leur santé et celle de l’ensemble des citoyens, à respecter les dispositions en vigueur et à faire preuve de leur meilleur niveau pour faire valoir leur mérite du diplôme du baccalauréat.

