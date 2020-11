BCIJ: démantèlement d'une cellule terroriste affiliée à "daech" s'activant à Inzegane et Ait Melloul

Dans le cadre des efforts continus pour lutter contre les menaces terroristes qui guettent la sécurité du Royaume, le Bureau central d'investigations judiciaires (BCIJ), relevant de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), a démantelé, lundi, une cellule terroriste composée de trois individus, âgés entre 26 et 28 ans, affiliés à "daech" et s'activant dans les villes d’Inzegane et d'Ait Melloul.

Les recherches et investigations préliminaires révèlent que le chef de cette cellule et ses complices ont prêté allégeance au calife autoproclamé de "daech", avant de planifier l'exécution d’opérations terroristes visant à porter atteinte à la sécurité et à la stabilité du Royaume, indique un communiqué du BCIJ.

D'après les procédures d'enquête et de suivi, les membres de cette cellule terroriste cherchaient à obtenir des armes à feu et des produits et substances utilisés dans la fabrication d’engins explosifs, tout en faisant l'apologie des opérations terroristes de "daech" dans plusieurs pays étrangers, ajoute la même source.

Cette opération, précise le BCIJ, s'est soldée par la saisie d’armes blanches de taille grande et moyenne, d’appareils électroniques et de documents à caractère extrémiste. L'opération intervient dans un contexte marqué par la recrudescence des menaces terroristes visant la sécurité du Royaume, et la persistance des individus imprégnés de l’idéologie extrémiste à servir les agendas destructeurs des différentes organisations terroristes, a poursuivi la même source.

Les mis en cause ont été placés en garde à vue afin d'approfondir l'enquête avec eux sous la supervision du parquet compétent, dans l'attente de les déférer devant la justice dès clôture de l’enquête, a conclu le communiqué.

(MAP-23/11/2020)