Casablanca: M. Baraka préside la cérémonie d'installation du nouveau directeur général de la Météorologie nationale

Le ministre de l’Équipement et de l'Eau, Nizar Baraka a présidé, vendredi à Casablanca, la cérémonie d'installation du nouveau directeur général de la direction de la Météorologie nationale, Abdelfatah Sahibi.

A cette occasion, M. Baraka a passé en revue les grandes missions de cette direction qui oeuvre sous la supervision du ministère de l’Équipement et de l'Eau, soulignant que la direction élabore et exécute la politique du gouvernement dans le domaine de la météorologie et du climat selon les normes internationales et conformément aux besoins des usagers au niveau national.



De ce fait, ajoute le ministre, la direction de la météorologie joue un rôle vital en matière de gestion préventive des risques liés au climat et contribue pleinement à la préservation des vies et des biens.



Il a de même rappelé que la direction a enregistré un grand développement lors des dernières années aux niveaux humain, structurel, organisationnel et technique, ce qui a permis de réaliser plusieurs chantiers et projets portant sur les prévisions et les alertes, les systèmes informatiques et le développement des outils et moyens (mise en place d'un Datacenter).



Ces développements ont permis, a ajouté le ministre, de dynamiser la confiance des partenaires et les usagers des services de la direction qui s'est traduite par le renouvellement des accords avec plusieurs secteurs notamment l'aviation et la navigation maritime, le transport et la pêche, outre des conventions de partenariat avec Autoroute du Maroc (ADM), les sociétés d'assurances, la SNRT et les agences des bassins hydrauliques.



M. Baraka a, de même, passé en revue la contribution de la direction au sein des instances internationales, mettant l'accent sur la coopération Sud/Sud et les efforts déployés pour renforcer les liens de partenariat avec les services météorologiques africains.



S'agissant des défis futurs, M. Baraka a fait savoir que la direction multiplie ses efforts pour appliquer sa stratégie visant à faire face aux fléaux naturels liés au climat et adhérer aux objectifs de développement durable en mettant à disposition les meilleurs services en application du plan stratégique 2022/2027.



Pour sa part, le directeur de la météorologie Abdelfatah Sahibi s'est réjoui de la confiance placée en lui, promettant d’œuvrer de concert avec les cadres de la direction pour accomplir les mission attribuées à cette institution.



M. Sahibi a particulièrement met l'accent sur l'importance de l'élément humain dans l'aboutissement des missions attribuées à la direction.



Abdelfatah Sahibi a intégré le secteur de l'environnement en 1993 où il a occupé plusieurs postes de responsabilités.



Il a également occupé le poste de directeur de l'immigration au sein du ministère chargé des MRE, avant d’être désigné secrétaire général du même ministère.



La cérémonie d'installation du nouveau directeur général de la météorologie nationale a été marquée par la présence de plusieurs personnalités civiles et militaires.

MAP: 17/02/2023