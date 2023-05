Casablanca-Settat : Mme Ammor présente la feuille de route du tourisme 2023-2026

La ministre du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Économie Sociale et Solidaire, Fatim-Zahra Ammor, a présenté lors d’une rencontre, organisée mardi à Casablanca, la feuille de route du tourisme 2023-2026.

Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la tournée régionale de la ministre du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Économie Sociale et Solidaire visant à présenter le détail de la feuille de route aux acteurs majeurs de la région.



A cette occasion, Mme Ammor a rappelé les principaux points de la feuille de route ainsi que les leviers spécifiques à la région de Casablanca-Settat, soulignant le positionnement de la région sur quatre filières touristiques importantes à savoir le City Break, le Tourisme d’affaires, les Circuits culturels et la filière Bord de mer, essentielle pour le développement du tourisme interne.



La ministre du tourisme a invité l’ensemble des acteurs de la région à se mobiliser pour réussir le déploiement de la feuille de route pour la région Casablanca-Settat, ajoutant qu’avec les changements de comportement dans un monde digitalisé et connecté, il faut non seulement faire venir les touristes mais aussi et surtout leur offrir, une fois ici, une expérience et un parcours irréprochables.



Et de souligner, que cela passe forcément par la mobilisation de l’ensemble des parties prenantes, précisant que le tourisme est un secteur transverse qui se joue sur des prérequis solides mais aussi sur des détails qui font la différence.



Dans une déclaration à la presse en marge de la rencontre, la ministre a expliqué que Casablanca aura un rôle important à jouer dans l’opérationnalisation de cette feuille de route, puisqu’il s’agit d’une région "que l’on a positionné dans trois filières principales, qui sont le city break, le tourisme d’affaires mais également le tourisme balnéaire".



Elle a, dans ce sens, soutenu que Casablanca dispose d’une notoriété extraordinaire au niveau international, notant que la mise en route de la feuille permettra à la ville de développer ainsi son plein potentiel.



Cette rencontre a été marquée par la présence de Saïd Ahmidouch, Wali de la région de Casablanca-Settat, Hamid Bentahar, président de la confédération nationale du tourisme (CNT), Othman Cherif Alami, président du conseil régional du tourisme de la région de Casablanca-Settat (CRT-CS), ainsi que des représentants des professionnels du secteur, des collectivités locales et des chambres professionnelles.

MAP: 02/05/2023