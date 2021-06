Chambre des conseillers: La séance de politique générale du 22 juin consacrée à la situation des MRE en temps de Covid

L’accueil et l’accompagnement des Marocains résidant à l'étranger (MRE) durant les circonstances exceptionnelles induites par la pandémie de la Covid-19 est le thème central de la séance mensuelle de politique générale prévue le 22 juin à la Chambre des Conseillers.

Dans un communiqué publié à l'issue d'une réunion à distance présidée par Hakim Benchamach, le Bureau de cette institution a fixé la date du 22 juin pour la tenue de la séance mensuelle des questions de politique générale adressées au Chef du gouvernement, avec pour thème central l’accueil et l’accompagnement des MRE durant les circonstances exceptionnelles imposées par la pandémie de la Covid-19.



Sur le plan législatif, le Bureau a décidé de tenir une séance plénière ce mardi à l’issue de la séance dédiée aux questions orales pour l’examen et le vote de textes législatifs.



Il s’agit du projet de loi N°30.21 modifiant et complétant la loi N°98.15 relative au Régime de l'Assurance maladie obligatoire (AMO) pour les professionnels, les travailleurs indépendants et les personnes non-salariées exerçant une activité libérale, ainsi que du projet de loi N°31.21 modifiant et complétant la loi N°99.15 relative à la mise en place d'un régime de pensions pour les catégories des professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes non salariées exerçant une activité libérale.



S’agissant des relations extérieures, le bureau de la Chambre des Conseillers a approuvé la participation aux travaux de la 5ème Conférence mondiale des présidents de parlement et au Sommet parlementaire mondial sur la lutte contre le terrorisme, qui seront organisés par l’Union Interparlementaire (UIP) et le Parlement d’Autriche, du 07 au 09 septembre prochain à Vienne.



Au début de cette réunion, le président de la Chambre des Conseillers et les membres du bureau ont souligné l’importance du rapport réalisé par la Commission Spéciale sur le modèle de Développement (CSMD), présenté à SM le Roi Mohammed VI, le 25 mai dernier à Fes, conclut le communiqué.

(MAP- 01/06/2021)