Chambre des représentants: réunion sur l’enseignement préscolaire

Le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki, a présidé mercredi à Rabat, une réunion du groupe de travail thématique chargé de l’évaluation des politiques publiques de l’enseignement préscolaire, consacrée au suivi de l’avancement des travaux dudit groupe.

La Chambre des représentants a indiqué jeudi dans un communiqué que M. El Malki a réitéré l’accord des composantes de la Chambre selon lequel l'enseignement préscolaire fera l'objet du quatrième processus d'évaluation depuis 2015, dans le contexte de l'interaction avec les attentes de la société marocaine et dans le cadre des instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI d'accorder l’attention requise à l’enseignement préscolaire dans les politiques publiques.



Les instructions royales constituent un référentiel pour les travaux du groupe de travail thématique, en termes de diagnostic et de propositions de réforme pour cet enseignement qui se veut un maillon important dans les systèmes d'éducation et de formation, de manière à garantir la rentabilité, l'équité, la qualité, les principes de généralisation et d’abondance de l'offre scolaire, et le droit d'accéder au service d’enseignement fondamental tel qu’énoncé dans la Constitution du Royaume, a-t-il enchaîné.



Il a salué les efforts des membres du groupe de travail thématique dans la collecte d'informations et de statistiques et l'examen des politiques relatives à l'enseignement préscolaire, rapporte le communiqué.



Il s'est aussi réjoui de la réalisation des enquêtes nécessaires sur le terrain et la rencontre avec les parties concernées, dont les responsables gouvernementaux centraux et territoriaux et les associations de la société civile, notant avec satisfaction l’achèvement par le groupe de son rapport final dans la perspective de l’exposer en plénière durant ce mois.



Dans le même contexte, le Président s’est félicité du travail du groupe qui a réalisé un bilan de plus d'un an de travail, "d'autant qu'il s'agit d'une évaluation en aval des acquis de la Charte nationale de l'éducation et de la formation, du plan d'urgence pour la période 2000-2015 et d’une évaluation parallèle du programme national de généralisation et de développement du préscolaire 2018-2028, avec une démarche prospective d'un secteur qui est au cœur des enjeux du Maroc de l’avenir". Il a également salué l'esprit de consensus qui a caractérisé la méthodologie de travail du groupe de travail thématique, "qui reflète la nature nationale de la politique évaluée et sa place dans nos intérêts nationaux".

(MAP-03/06/2021)