Christian Cambon: la France est aux côtés du Maroc, "son meilleur allié en Afrique", pour exiger la libre circulation du trafic à El Guerguerat

La France est aux côtés du Maroc, son "meilleur allié" en Afrique, pour exiger la libre circulation du trafic à El Guerguarat, a déclaré, vendredi, Christian Cambon, Président de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées du Sénat Français.



"La France est aux côtés du Maroc pour exiger la libre circulation du trafic à El Guerguarat (frontière Mauritanienne) et maintenir le cessez-le-feu avec le Polisario. Le Maroc, meilleur allié de la France en Afrique", a écrit, dans un Tweet, M. Cambon, après une rencontre avec l'ambassadeur du Maroc en France, Chakib Benmoussa.



Récemment et alors que la tension était vive au niveau de la zone tampon d'El Guerguarat, bloquée par les milices du polisario, M. Cambon, également président du groupe d’amitié interparlementaire France-Maroc du Sénat, avait réitéré, au nom du groupe, son appel "à une solution pacifique et négociée (de la question du Sahara) sous l'égide du Conseil de sécurité des Nations Unies, s'inspirant de la proposition de large autonomie préconisée par le Royaume du Maroc".



"Depuis 45 ans, le Royaume du Maroc a consenti de gigantesques efforts en investissant dans le logement, la santé, l'éducation, les activités économiques et les équipements publics, comme l'a constaté le groupe d'amitié France-Maroc du Sénat en se rendant sur place (...) les populations civiles de cette région ont besoin de développement économique et social pour vivre en paix dans cette partie du monde », avait-il affirmé.

(MAP-20/11/2020)