CID tient son Assemblée générale ordinaire et son Conseil d'administration

La société Conseil, Ingénierie et Développement (CID) a tenu, récemment à Rabat, son Assemblée générale ordinaire et son Conseil d'administration, présidés par le ministre de l’Équipement et de l'Eau, Nizar Baraka.

Après présentation par le directeur général de CID du rapport d’activité, les membres du Conseil ont noté avec satisfaction les résultats obtenus, notamment en termes de production et d’acquisitions commerciales qui ont connu une progression appréciable en dépit de la complexité du contexte actuel, indique un communiqué du ministère de l’Équipement et de l’Eau.



L'Assemblée générale ordinaire a approuvé, après lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration au titre de l’exercice 2021 et des rapports du Commissaire aux Comptes, les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2021 et a décidé la distribution de dividendes à hauteur de 25 DH/action, ajoute le communiqué Le Conseil d'administration a été consacré à l’examen des résultats de la gouvernance au titre de l’année 2021 et des résultats provisoires des cinq premiers mois de l’exercice 2022, note la même source.



Au terme de cette session, les membres du Conseil d'administration ont félicité le management de CID et ses collaborateurs pour l'ensemble des efforts déployés.

MAP: 04/07/2022