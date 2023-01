CID tient son Conseil d'administration et son Assemblée générale extraordinaire

La société Conseil, Ingénierie et Développement (CID) a tenu, récemment au siège de la Direction générale de l'Hydraulique, son Conseil d'administration et son Assemblée générale extraordinaire, présidés par le ministre de l'Équipement et de l'Eau, Nizar Baraka.

Ces sessions ont été consacrées principalement à l’examen des résultats provisoires de l’exercice 2022, à l’approbation du budget 2023 ainsi qu’à l’approbation de la mise en harmonie des statuts de la société conformément aux différentes modifications opérées dans la loi sur les sociétés anonymes, indique un communiqué du ministère de l'Equipement et de l'Eau.



Après présentation par le Directeur Général du rapport d’activité provisoire de l’année 2022, les membres du Conseil d’administration ont noté avec satisfaction les résultats obtenus, notamment en matière de production et d’acquisitions commerciales tant au Maroc qu’à l’export.



Ensuite, le Directeur Général a présenté les grands axes du budget 2023, précise le communiqué, ajoutant que les membres du Conseil d’administration ont validé ce budget qui vise la poursuite de la modernisation du système de pilotage des affaires ainsi que l’amélioration des performances opérationnelles et financières.

Au terme de ces sessions, les membres du Conseil d’administration ont félicité le management de CID et ses collaborateurs pour l’ensemble des efforts déployés, conclut la même source.

MAP: 03/01/2023