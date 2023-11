Compact With Africa : M. Akhannouch s'entretient à Berlin avec le Premier ministre néerlandais

Le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, s'est entretenu, lundi à Berlin, avec le Premier ministre néerlandais, Mark Rutte, en marge de sa participation au Sommet du G20 sur l'investissement "Compact With Africa".

Lors de cet entretien, qui s'est déroulé en présence de la ministre de l'Économie et des Finances, Nadia Fettah, les deux parties se sont félicitées du '’partenariat distingué’’ liant les deux Royaumes dans divers domaines et ont discuté des moyens de renforcer les relations bilatérales et de faire face aux défis communs actuels et futurs.

Cette entrevue a également été l'occasion d'examiner ‘’les formules possibles pour construire des partenariats concrets et plus efficaces’’ sur les plans économique et commercial.

(MAP 20.11.2023)