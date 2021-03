Concours d'accès au COPE : 543 candidats passeront l'épreuve orale par visioconférence

Quelque 543 candidats ont réussi les épreuves écrites du concours d'accès au Centre d'orientation et de planification éducative (COPE) au titre de la session de février 2021, a annoncé le ministère de l'Education, de la Formation professionnelle, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

Les résultats de ces épreuves ont été annoncés sur le site officiel du ministère (men.gov.ma), précise vendredi le département de l'Education, notant dans un communiqué qu'ils peuvent également être consultés au niveau des Académies régionales de l'Education et de la Formation.



Ainsi, les 543 candidats ayant réussi les épreuves écrites passeront les examens orales le 9 mars 2021 par visioconférence, depuis les directions régionales dont ils relèvent, selon les dates et horaires fixées sur les listes annoncées et ce, pour pourvoir les 380 postes prévus par ce concours.



MAP: 05/03/2021