Coopération maroco-belge pour valoriser les programmes d'appui aux femmes et aux jeunes

Le ministre du Travail et de l'insertion professionnelle, Mohamed Amekraz, et le délégué général des gouvernements de Wallonie et de la Fédération Wallonnie-Bruxelles à Rabat, Motonobu Kasajima, ont décidé de programmer des rencontres de communication pour dresser le bilan des réalisations accomplies dans le cadre des programmes d'appui aux femmes et aux jeunes.

Lors d'une rencontre jeudi à Rabat, les deux parties ont souligné l'importance d'identifier les réalisations qui ont pu être cumulés dans la mise en œuvre du programme d'appui à l'entrepreneuriat féminin au Maroc "Min Ajliki" et du programme "Aji" de soutien aux initiatives des jeunes, à travers la tenue de rencontres de communication à programmer de concert entre le ministère du Travail et de l'insertion professionnelle, la région Wallonne et l'ambassade de Belgique sur les plans national et régional.



Le responsable belge a en effet évoqué l'état d'avancement du programme d'appui à l'entrepreneuriat féminin au Maroc "Min Ajliki" qui cible les femmes entrepreneures marocaines dans plusieurs régions du Royaume, ainsi que du programme "Aji" visant à soutenir les initiatives des jeunes en vue d'améliorer l'auto-emploi et le travail indépendant dans certaines régions,selon un communiqué du ministère.



Les deux programmes ont permis, selon lui, d'accomplir une série de réalisations dépassant parfois les objectifs tracés, avec un impact bénéfique sur les bénéficiaires, en particulier pour les actions destinées aux femmes. Se félicitant de l'attention particulière accordée par la partie belge, en particulier la Fédération de Wallonie, au développement des liens de coopération avec le ministère dans le domaine de l'emploi, M. Amekraz a relevé que cette rencontre offre l'opportunité de discuter des programmes financés par la Coopération belge au développement.



Le ministre a en outre loué les réalisations du programme "Min Ajliki 2", tout en soulignant la nécessité de préserver tous les acquis afin d'assurer la pérennité des entreprises créées dans le cadre de ce programme, ainsi que l'importance de réfléchir à la mise en place de programmes similaires grâce à un financement conjoint et tournés vers les régions du Royaume.

MAP: 22/01/2021